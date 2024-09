Landrat revidiert Entscheidung: Hochwasser-Veranstaltung wird abgesagt

Die seitens des Landratsamts geplante Infoveranstaltung zum Hochwasser am 19. September wird nun doch abgesagt. Wie berichtet, hatte der Termin nur einen Tag vor der Bürgerversammlung der Stadt Schrobenhausen zu exakt demselben Thema für Unmut gesorgt. Bürgermeister Harald Reisner sprach von einer „Katastrophe“, in Schrobenhausen reagierten Mitglieder der Bürgerinitiative „Hochwasserschutz jetzt! Wir halten zam!“ empört über die Gegenveranstaltung. Obwohl Reisner nach Bekanntgabe des unglücklichen Termins interveniert hatte, blieb Landrat Peter von der Grün bei seiner Entscheidung.

Landrat Peter von der Grün lenkt bei Infoveranstaltung zum Hochwasser in Schrobenhausen ein

Die hat er am Donnerstag nun revidiert. Im nicht öffentlichen Teil des Kreisausschusses war das Thema zur Sprache gekommen, woraufhin die Mitglieder des Gremiums den Landrat drängten, die Veranstaltung abzusagen. Deshalb findet jetzt nur der ursprünglich geplante Bürgerdialog am Freitag, 20. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Bauer Konferenzgebäude in Schrobenhausen.

Verschoben ist jetzt allerdings auch die angedachte öffentliche Sondersitzung des Kreistags zum Thema Hochwasser. Diese sollte am kommenden Donnerstag, 19. September, stattfinden und wurde dann ungewollt zu jener umstrittenen Infoveranstaltung umgemünzt. Jetzt wird es eine reguläre Kreistagssitzung geben, die im Augenblick allerdings ausschließlich nicht öffentlich besprochen wird. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Hochwasser und das Kreiskrankenhaus.