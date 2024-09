Mann ausgeraubt - Täter festgenommen

Ein 37-Jähriger ist am Mittwoch in Schrobenhausen Opfer eines Raubes geworden. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 16.35 Uhr war der Geschädigte zu Fuß auf dem Gehweg der Aichacher Straße unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 20 ein Auto neben ihm anhielt. Aus dem weißen Opel mit Hamburger Kennzeichen (Mietfahrzeug) stiegen drei Männer. Einer schubste den Aichacher nach eigenen Angaben zu Boden und ein anderer trat ihm ins Gesicht. Schließlich wurde ihm auch noch seine Geldbörse entrissen, teil die Polizei mit. Danach stiegen die Tatverdächtigen wieder in das Auto und flüchteten stadtauswärts.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug in Karlskron festgestellt und die drei Insassen vorläufig festgenommen werden. Die 21-, 24- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Landgericht einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0841/9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden. (AZ)