Mann begeht Fahrerflucht und wird erwischt

Ein 84-Jähriger aus Scheyern parkte seinen BMW in der Lenbachstraße in Schrobenhausen. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein anderer Autofahrer das geparkte Auto beim Ausparken an und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Dies wurde von einem unbeteiligten Zeugen gesehen, der sich das Kennzeichen merkte und sich beim Geschädigten meldete. Somit konnte die Polizei eine Halternachschau durchführen. Dem Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, berichtet die Polizei. (AZ)