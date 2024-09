Organspende, Demenz, Geschwüre: Das Kreiskrankenhaus klärt auf

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer neuen Veranstaltungsreihe ein, die sich verschiedenen Gesundheitsthemen widmet. Im Zeitraum von September bis Dezember 2024 haben Interessierte die Möglichkeit, sich in verständlichen Vorträgen über aktuelle medizinische Fragen zu informieren. Die Reihe richtet sich sowohl an Patienten als auch an deren Angehörige und bietet Einblicke in unterschiedliche medizinische Fachgebiete. Die Vorträge werden von erfahrenen Chef- und Oberärzten des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen sowie Gastreferenten gehalten.

Den Startschuss der Veranstaltungsreihe übernimmt Dr. Andreas Limberger, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, am Dienstag, 17. September. In seinem Vortrag spricht der Mediziner über das Tabuthema Obstipation (Verstopfung) und die entsprechenden chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten.

Am Dienstag, 24. September, widmet sich Chefarzt der Akutgeriatrie Shahram Tabrizi in seinem Vortrag den Herausforderungen des Alterns, insbesondere der Demenz, und zeigt auf, wie die Altersmedizin den Betroffenen und ihren Angehörigen helfen kann.

Dr. Markus Schmola, Chefarzt Anästhesiologie und operative Intensivmedizin, beleuchtet am Dienstag, 1. Oktober, die kontroverse Frage, ob Cannabis eine Droge oder ein wertvolles Medikament ist und gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung.

Dr. Zerrin Yildirim-Ögüt, Oberärztin der Kardiologie, klärt am Dienstag, den 15. Oktober, zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen auf.

Direkt einen Tag später hält Dr. Andreas Limberger gemeinsam mit Gastreferentin und Anwältin Dr. Stephanie Englert-Dougherty einen umfassenden Vortrag zu rechtlichen und medizinischen Fragen rund um Organspende und Vorsorgedokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Generalvollmacht.

Am Dienstag, 5. November, stellt Dr. Claus Urbahn, leitender Oberarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie, die neuesten Behandlungsmethoden bei Krampfadern vor, die in der an das Krankenhaus angegliederten MVZ-Praxis für Chirurgie angewendet werden.

Die Frage „Bin ich ein Fall für die Notaufnahme?“ beantwortet Dr. Dominik Kölbl, ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, am Dienstag, den 12. November. Er klärt dabei über die Abläufe, Grenzen und Alternativen einer Notfallbehandlung im klinischen Setting auf.

Dr. Fotios Tsounis und Dr. Julian Hudjetz, leitende Oberärzte Gefäßmedizin, erläutern am Dienstag, 26. November, das Krankheitsbild der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK). Diese ernsthafte Volkskrankheit muss rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Die beiden Experten gehen deshalb insbesondere auf Diagnose-, Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen ein.

Im abschließenden Vortrag der Reihe am Dienstag, 10. Dezember, geht es um die häufig vorkommenden Geschwüre im Magen und Zwölffingerdarm. Stephanie Salvermoser, leitende Oberärztin der Gastroenterologie, informiert über die Symptome, Ursachen und Therapiemöglichkeiten.

Alle Veranstaltungen finden jeweils um 18 Uhr im Mehrzweckraum des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen statt. Der Eintritt ist frei. Um telefonische Anmeldung unter 08252/94-0 wird gebeten. (AZ)