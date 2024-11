Parkrempler: Bei Unfall war Alkohol im Spiel

Ein Mitarbeiter des Kauflands in Schrobenhausen konnte am späten Samstagnachmittag beobachten, wie ein Autofahrer beim Einparken ein geparktes Fahrzeug touchierte und beschädigte. Der Zeuge sprach den Unfallverursacher an und wartete zusammen mit ihm auf die Besitzerin des Autos.

Nach dem Parkrempler in Schrobenhausen musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholfahne bei dem 57-Jährigen aus dem Raum Ingolstadt bemerkten, führten sie einen Alkoholtest durch. Der ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, außerdem musste er zur Blutentnahme. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (AZ)