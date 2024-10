Polizei fahndet nach Trickbetrüger

Am Freitagvormittag kam es im Stadtgebiet von Schrobenhausen erneut zu einem versuchten Trickdiebstahl, bei dem dieses Mal eine 80-jährige Frau aus Schrobenhausen Opfer wurde. Die Geschädigte hielt sich im Vorraum einer Gesundheitspraxis in der Regensburger Straße auf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze für den Parkautomaten in Kleingeld wechseln könne. Als sie ihren Geldbeutel öffnete, kam der Mann nahe an sie heran - und unmittelbar darauf stelle die Frau fest, dass 200 Euro aus dem Scheinfach fehlten. Als sie den Mann darauf ansprach, gab ihr dieser vier 50 Euro Schreine zurück und meinte, sie hätte diese gerade verloren, heißt es im Polizeibericht. Der Mann verschwand unmittelbar darauf, eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen der Polizei Schrobenhausen verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle kurze und leicht gewellte Haare, bekleidet mit blauem Anzug, südländischer Typ, sehr gepflegte Erscheinung, der Mann sprach deutsch mit südländischem Akzent.

Aufgrund der Begehungsweise dürfte es sich um den gleichen Täter handeln, der bereits am Mittwochvormittag in der Innenstadt von Schrobenhausen aufgetreten ist, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder selbst möglicherweise bereits zum Opfer wurde, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, keinesfalls auf die Masche einzugehen und sofort die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. (AZ)