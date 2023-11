Schrobenhausen

Schrobenhausenerin gewinnt Nachwuchspreis bei Pariser Fashion Week

Plus Marie Wöhrl aus Schrobenhausen wollte schon immer etwas mit Mode machen - obwohl sie eigentlich wenig Ahnung davon hatte. Jetzt hat sie in Paris einen Preis gewonnen. Wie es dazu kam.

Seit jeher befindet sich Mode in einem ständigen Wandel, sie verändert sich, passt sich an, ist immer in Bewegung. So ähnlich verhält es sich auch beim Leben von Marie Wöhrl. Die 27-Jährige ist in Schrobenhausen geboren und aufgewachsen, eine Stadt, die mit Mode und Fashion ziemlich wenig am Hut hat. Doch für Wöhrl ist das kein Hindernis - im Gegenteil. Kurz vor dem Schulabschluss waren sich ihre Freunde einig: Der Name Marie Wöhrl wird eines Tages nicht mehr aus der Welt der Mode wegzudenken sein.

