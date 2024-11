Unbekannte beschädigen Fahrzeug

In Schrobenhausen nutzt ein Unternehmer aus Waidhofen Hallen in der Georg-Alber-Straße als Unterstellplatz für ein mulitfunktionales Fahrzeug. Dieses ist zum Räumfahrzeug für den Winterdienst umgerüstet. Unbekannte beschädigten zwischen Montag und Freitag das Fahrzeug, indem sie das gelbe Rundumlicht und beide hinteren Heckleuchten zerstörten. Das Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Eine Spurensicherung wurde durch die Polizeiinspektion Schrobenhausen am Fahrzeug durchgeführt. Die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Schrobenhausen unter 08252/89750 jederzeit entgegen. (AZ)

