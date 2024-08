Wiederholungstäter ohne Führerschein auf Motorrad gestoppt

Erst vor wenigen Wochen war ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Motorrad von einer Streife der Polizei Schrobenhausen angehalten worden. Mit dem gleichen Motorrad, einer auffälligen Motocrossmaschine, war der junge Mann nun wieder unterwegs. Bei der Kontrolle am Dienstagabend wurde neben der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis auch festgestellt, dass die Maschine wegen fehlender Beleuchtung und anderen Mängeln gar nicht zulässig ist.

Das Krad wurde sichergestellt und wird nun einem Kfz-Sachverständigen zur Begutachtung vorgestellt. Gegen den Fahrer läuft ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlenden Versicherungsschutzes, eines Steuervergehens und Verstößen gegen Verkehrsvorschriften.

Blaues Motorrad mit der Zahl 51: Wurde jemand gefährdet?

Zudem bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, ob es am Abend des 13. August durch den Fahrer der Crossmaschine zu konkreten Gefährdungen kam. Die Maschine in der Farbe Blau hat an der Stelle des Frontscheinwerfers die Zahl 51 in gelber Farbe, ebenso befindet sich die Zahl links und rechts im hinteren Bereich der Seitenverkleidung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegengenommen. (AZ)