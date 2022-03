München/Kreis Eichstätt

18:05 Uhr

Schülerin verschwindet 1995 – nun findet die Polizei einen Unterkiefer im Wald

Plus Die in Kipfenberg gefundenen Knochen könnten zur 1995 in München verschwundenen Frau gehören. Doch auch weiterhin ist noch einiges unklar.

Von Luzia Grasser

In einem Waldstück bei Kipfenberg (Kreis Eichstätt) hat die Polizei am Dienstag einen Unterkieferknochen samt Zähnen gefunden. Am Mittwoch wurden noch drei weitere Zähne entdeckt. Die Funde seien eindeutig menschlicher Natur, bestätigte Werner Kraus, Pressesprecher bei der Münchner Polizei. Möglicherweise handelt es sich dabei um ein weiteres Puzzlestück in einem ungeklärten Vermisstenfall.

