Schuldspruch im Goldschatz-Prozess: So viele Jahre müssen die Angeklagten hinter Gitter

Nach einem halben Jahr Hauptverhandlung wurde das Urteil im sogenannten Goldschatz-Prozess am Landgericht Ingolstadt mit Spannung erwartet. Diebe hatten in einer Nacht im November 2022 den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching gestohlen. Im Juli 2023 wurden dann vier Verdächtige aus Norddeutschland festgenommen. Diese wandern nun lange Zeit hinter Gitter, wie die zuständige Schwurgerichtskammer jetzt entschied.

Kurz nach 9.30 Uhr an diesem Dienstag verkündete der Vorsitzende Richter folgendes Urteil: Alle Angeklagten sind schuldig, aber nur drei wegen des Diebstahls des Manchinger Goldschatzes: Robert K. muss elf Jahre ins Gefängnis, Maximilian S. acht Jahre und Jörn M. vier Jahre und neun Monate. Bei allen ist ein Wertersatz von mehr als 1,3 Millionen Euro einzuziehen. Der Angeklagte Alexander K. muss sieben Jahre Freiheitsstrafe verbüßen. Von ihm glaubt die Kammer nicht, dass er an dem Diebstahl in Manching beteiligt war, der Werteinzug fällt bei ihm deutlich geringer aus. Er erhält hier einen Teilfreispruch. Allerdings ist auch er des schweren Bandendiebstahls schuldig nach Ansicht der Kammer - nur eben in anderen Fällen. Die Angeklagten waren wegen mehr als 30 Einzelfällen angeklagt worden, weil sie seit 2014 in Supermärkte, Tankstellen und Fastfood-Restaurants eingebrochen sind und dort Tresore aufgeflext haben.

Der Keltenschatz ist nach wie vor verschwunden. Nur ein kleiner Teil war eingeschmolzen zu 18 Goldklumpen sichergestellt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.