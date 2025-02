Schulkinowoche startet zum 18. Mal – das ist in Neuburg geboten

Demokratiebewusstsein, Medienkritik und Geschichtswissen: Das sind die Hauptthemen, die den Schülerinnen und Schülern ab dem 31. März im Rahmen der Schulkinowoche, einer Initiative des bayrischen Kultusministeriums, vermittelt werden sollen. Neuburg ist dieses Jahr zur 18. Auflage auch wieder dabei, unter 130 bayrischen Kinos sind die für den Unterricht ausgewählten Filme vom 31. März bis zum 11. April auch im Kinopalast zu sehen. Das Motto lautet „Gemeinsam leben, sehen, lernen!“.

Kinobetreiber Roland Harsch zeigt sich zuversichtlich. Rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Region sind nach seinen Angaben bereits am Programm angemeldet, angesagt sind bei den Kids „Fuchs und Hase retten den Wald“ und „Alles steht Kopf 2“. Im Kinopalast wird es Sonderveranstaltungen mit einem Filmpädagogen geben, bei denen direkt im Kinosaal die Besprechung und der Diskurs über den gesehenen Inhalt stattfindet. Harsch sieht neben dem Kino als Lernmedium die Schulkinowoche auch deshalb positiv, weil durch die Kampagne Kinder einen „ersten Fuß ins Kino“ setzen und dieses neu kennenlernen können. Gerade Vorschul-und Grundschulklassen würden das Angebot verstärkt wahrnehmen, im älteren Spektrum werde die Terminfindung aufgrund eng getakteter Stundenpläne und Klausuren schwieriger.

Schulkinowoche 2025: Diese Filme laufen in Neuburg

Ziel der Kampagne ist, das Kino als gemeinsamen Lernraum zu nutzen und Wissen spielerisch durch Filminhalte zu vermitteln. Von Dokus über Spielfilme bis hin zu Animationsfilmen wird den Kindern einiges geboten, zu den Inhalten gibt es jeweils auch Begleitmaterialien für die Vor-und Nachbereitung des Films im Unterricht. Dadurch wird ein pädagogischer Rahmen geschaffen, in dem der Film als Werkzeug zur Vermittlung von Sachthemen eingesetzt wird.

Im Kinopalast Neuburg besteht das diesjährige Filmrepertoire aus „Wer bist du, Mama Muh?“, „Fuchs und Hase retten den Wald“, „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“, „Alles steht Kopf 2“, „Kannawoniwasein!“, „Sieger sein“, „Bleib am Ball – egal was kommt“, „Plastic Fantastic“, „Die Fotografin“ und „The Zone of Interest“.