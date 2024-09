Schulstart 2024: Immer mehr Schülerinnen und Schüler im Landkreis

Pünktlich zum Start in das Schuljahr 2024/2025 kann Schulamtsdirektor Erich Kraus eine gute Nachricht überbringen: Trotz des gravierenden Lehrkräftemangels in Bayern müssen an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen keine Stunden gekürzt werden. „Wir haben einen Schulstart ohne Abstriche geschafft, alle Klassen sind mit Lehrkräften versorgt, das freut uns sehr“, sagte Kraus im Gespräch mit unserer Redaktion. Dennoch stehen die Schulen im Landkreis vor großen Herausforderungen.

