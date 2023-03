Holzdiebe werden auf frischer Tat ertappt

Drei Holzdiebe sind am Sonntagabend in Schweitenkirchen auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Einem 24-Jährigen aus Frickendorf sind am Sonntag gegen 19.45 Uhr zwei Personen in Schweitenkirchen aufgefallen, die in der Dunkelheit Holz auf einen Anhänger geladen haben. Er sprach die Personen zunächst an und informierte dann die Polizei.

Die Holzdiebe warfen das Holz sofort wieder vom Anhänger

Als die Männer das mitbekamen, warfen sie das Holz sofort wieder vom Anhänger. Eine Polizeistreife konnte schließlich insgesamt drei mutmaßliche Holzdiebe, die mit zwei Autos und zwei Anhängern unterwegs waren, noch in der Nähe des Tatorts anhalten. Dabei handelte es sich um drei Wolnzacher zwischen 26 und 44 Jahren. (AZ)