Unwetter über Neuburg: Darum hat es am späten Donnerstagabend so laut geknallt

Trotz schwerer Warnungen wurde der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Donnerstagabend weitestgehend vom Unwetter verschont. Polizei und Feuerwehr vermelden keinerlei Einsätze. „Wir sind glimpflich davon gekommen“, sagt Neuburgs Feuerwehrkommandant Markus Rieß. Doch gegen 22 Uhr schreckte er mitsamt Katze vom heimischen Sofa hoch. „Wahnsinn, war das laut!“ Wie Rieß dürfte es auch vielen anderen Neuburgern gegangen sein, als plötzlich ein ungewöhnlich lauter, fast schon grollender Knall zu hören war. Meteorologe Lothar Schleicher erklärt, was dahinter steckte.

Knallt es laut bei einem Gewitter, ist eigentlich klar: Irgendwo ist der Blitz eingeschlagen. Nur wenige Minuten später wird die Vermutung meist mit Sirenengeheul und dem Ausrücken der Feuerwehr bestätigt. Doch am Donnerstagabend blieb es ruhig und nicht nur in den Wohnzimmern in und um Neuburg dürfte der vermeintliche Blitzeinschlag die Menschen beschäftigt haben. Auch in den sozialen Netzwerken wurde er schnell zum Thema. „Das war so unglaublich laut gerade, so etwas habe ich noch nie erlebt“, schreibt eine Frau, die es sogar in Nassenfels gehört hat. Andere schreckten im Ostend, im Schwalbanger, aber auch in Innen- und Altstadt von ihren Sofas und aus den Betten. „Beide Kinder standen auf einmal vor mir im Dunkeln“, kommentiert eine Mutter.

Lauter Knall in Neuburg während Unwetter: Meteorologe Lothar Schleicher klärt auf

Im Neuburger Ortsteil Heinrichsheim, wo Lothar Schleicher wohnt, scheint der Knall kaum bis gar nicht zu hören gewesen zu sein, „ich habe das Gewitter beobachtet, aber von dem lauten Schlag nichts mitbekommen“, sagt er. Dennoch hat der Meteorologe eine mögliche Erklärung für dieses ungewöhnliche Phänomen. So gebe es verschiedene Arten von Blitzen: Blitze von Wolke zu Wolke, von Wolke zur Erde und von Wolke zur Atmosphäre. „Blitze, die sich zwischen zwei Wolken oder von der Wolke in die Atmosphäre entladen, erzeugen aufgrund der größeren Entfernung zur Erde zwar einen dumpfen, aber nicht allzu lauten Knall“, erklärt Schleicher. Die Wolken-Wolken-Blitze kämen zwar am häufigsten vor, „seien aber am ungefährlichsten“. Sie werden auch als Wetterleuchten wahrgenommen. Blitze, die sich zwischen einer Wolke und der Atmosphäre entladen, sind laut Schleicher zwar selten, können aber gefährlich werden, beispielsweise für die Luftfahrt.

Trifft ein Blitz den Boden, handelt es sich laut Schleicher um einen Wolken-Erd-Blitz – und ein solcher hat für den Schreck am Donnerstagabend geführt. „Schlägt ein derartiger Blitz ein, knallt es sofort, und je mehr Spannung sich zwischen Wolke und Erde aufgebaut hat, desto lauter ist es.“ Ist die Gewitterwolke zudem beispielsweise mit Wasser gefüllt, werde der Knall zudem verstärkt. Gerade in den Sommermonaten ist das Donnergrollen auch lauter als sonst, da verschiedene Luftmassen aufeinandertreffen und die Luft insgesamt wärmer ist und damit mehr Wasser halten kann. Und: Je näher das Gewitter, desto lauter. Bei dieser Blitzart wird im Übrigen zwischen Aufwärts- und Abwärtsblitzen unterschieden: Der Abwärtsblitz geht von der Wolke aus und erzeugt eine senkrechte Linie nach unten, während der Aufwärtsblitz an einem hohen Objekt, beispielsweise an einem Fernsehturm, beginnt und nach oben in Richtung Gewitterwolke wächst. Er ist deutlich seltener.

Unwetter in Bayern: Neuburg und die Region kommen glimpflich davon

Auch wenn es ordentlich knallte: Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht, auch wurde niemand verletzt. Auch wenn Erdblitze seltener sind, können sie verheerende Folgen haben. So können nicht nur Häuser in Brand gesetzte werden, sondern derartige Blitzschläge können auch elektronische Geräte zerstören und für Menschen im schlimmsten Fall tödlich sein, selbst wenn sie nicht direkt davon getroffen werden.