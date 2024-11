Natronlauge ausgetreten: Arbeiter verletzt sich bei Betriebsunfall

Am Montagnachmittag wollte ein 61-jähriger Arbeiter aus Ingolstadt bei einem Entsorgungsbetrieb in Ebenhausen-Werk eine Verstopfung in einem Rohr beseitigen. Beim Öffnen eines Ventils trat laut Polizei dann Natronlauge aus.

Der Arbeiter hat sich bei einem Betriebsunfall mit Natronlauge schwer verletzt

Obwohl der Arbeiter die erforderliche Schutzkleidung trug, verletzte er sich an den Armen und im Gesicht schwer. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (AZ)