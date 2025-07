Schwerer Verkehrsunfall bei Winkelhausen: Beide Fahrer sind verletzt

Am Mittwoch hat sich gegen 14.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2025 bei Winkelhausen ereignet. Ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Weißenburg war in Richtung Langenmosen unterwegs, als er nach links in Richtung Winkelhausen abbiegen wollte. Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 29-jährigen Schrobenhauseners.

Schwerer Verkehrsunfall bei Winkelhausen: 53-jähriger Fahrer kollidiert mit 29-Jährigem.

Beide Fahrer wurden verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Laut den Angaben der Polizei wird der Schaden auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Langenmosen war zur Absicherung und Verkehrsregelung im Einsatz. (AZ)