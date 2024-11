Lkw-Fahrer kracht auf der A9 in Stauende

Ein 58-jähriger italienischer Lkw-Fahrer ist am Mittwochvormittag auf der A9 bei Denkendorf in ein Stauende gekracht und sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 10.45 Uhr mit seinem Lkw in Fahrtrichtung München unterwegs, wo sich der Verkehr gerade staute. Der 58-Jährige erkannte die Situation zu spät, versuchte noch auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, wurde jedoch bereits durch einen anderen Lkw überholt.

58-Jähriger wird bei Unfall auf der A9 schwer verletzt

Daraufhin zog der 58-Jährige nach rechts und wollte auf dem Standstreifen ausweichen. Hierbei blieb der Sattelzug mit der gesamten linken Fahrzeugseite am rechten hinteren Eck eines Kieslasters hängen und riss sich diese komplett auf. Dabei wurde der 58-Jährige schwerst verletzt. Vier Ersthelfer bargen den Mann aus seiner Sattelzugmaschine und banden seine stark blutende Wunde ab, bevor ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Klinik brachte. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn bereits zum zweiten Mal an diesem Tag komplett gesperrt werden, was zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und einem 8 km langen Stau führte. (AZ)