Vorfahrt missachtet: 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B13

Einen hohen Sachschaden hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Montagmorgen auf der B13 bei Pietenfeld ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Dollnstein gegen 6.30 Uhr auf dem Zubringer vom Adelschlager Kreisel in Richtung B13. An der Einmündung zur B13 bog sie nach rechts auf die Bundesstraße ein.

Auf der B13 bei Pietenfeld sind zwei Autos zusammengestoßen

Dabei übersah sie laut Polizei allerdings das Auto eines 34-Jährigen aus der Gemeinde Pollenfeld, der auf der B13 in Richtung Ingolstadt fuhr. Beim Zusammenstoß wurde die Frau in ihren Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit mittelschweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in die Klinik. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die B13 war für eine Stunde komplett gesperrt. (AZ)