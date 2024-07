Lastwagenfahrer fährt bei Rot über B16-Ampel: Frau schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag in Neuburg mit ihrem Wagen in der Kreuzung zwischen B16 und St.-Andreas-Straße von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens ist nach Angaben der Polizei morgens gegen 7.12 Uhr ungebremst über die Kreuzung gefahren, obwohl die Ampel für ihn Rot gezeigt habe.

In der Kreuzung habe der Lastwagen das Auto der 62-Jährigen erfasst und schleuderte es gegen einen Wagen eines 23-Jährigen. Die Frau wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall in Neuburg: Frau nach Kollision mit Lkw verletzt

Der 41-jährige Lastwagenfahrer und der 23-jährige Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt. Weswegen der Lkw-Fahrer die rote Ampel übersah, bedarf weiterer Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 45.000 Euro.

An der Unfallstelle waren neben dem BRK auch die FFW Neuburg vor Ort. (dpa/AZ)