Schwerer Unfall auf B300: Kleintransporter kracht in Sattelzug bei Peutenhausen

Peutenhausen

35-Jähriger kracht frontal in Sattelzug: Sein Kleintransporter ist komplett zerstört

Donnerstagvormittag kracht es auf der B300 auf Höhe Gachenbach gewaltig. Die Polize schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro. Rettungshubschrauber landet.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Unfall Peutenhausen: Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf der B300 Höhe Peutenhausen in Richtung Aichach zu einem schweren Verkehrsunfall.
    Unfall Peutenhausen: Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf der B300 Höhe Peutenhausen in Richtung Aichach zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Vifogra

    Auf der B300 auf Höhe Peutenbach hat sich am Donnerstagvormittag ein heftiger Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Mindestens eine Person wurde verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 100.000 Euro geschätzt.

    Eine 75-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Aichach war die B300 in Richtung Langenbruck unterwegs. Auf Höhe Peutenhausen fuhr in Gegenrichtung ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei. Die 75-Jährige bremste ihr Fahrzeug ab, um einem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 60-Jährigen aus dem Landkreis Ulm gesteuert wurde, das Vorbeifahren zu ermöglichen.

    Unfallstelle auf der B300 bei Peutenhausen war zeitweise total gesperrt

    Der 35-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der hinter der Frau ebenfalls in Richtung Langenbruck unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit hoher Geschwindigkeit zunächst gegen den Wagen der 75-Jährigen und dann frontal in den entgegenkommenden Sattelzug. Der Kleintransporter wurde bei dem Aufprall komplett zerstört, der Fahrer konnte mit Unterstützung von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. 

    Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. An der Unfallstelle war neben den Feuerwehren aus Peutenhausen, Gachenbach und Schrobenhausen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B300 war während der Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr total gesperrt. (AZ)

