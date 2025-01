Tragischer Unfall bei Lenting: Eine Tote nach Frontalzusammenstoß

Am frühen Nachmittag hat sich auf der EI18 ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin war von Lenting in Richtung Wettstetten unterwegs, als ihr Wagen kurz vor der Brücke über die EI43 ins Schleudern geriet. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Unfall auf EI18 nahe Lenting: Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Die Fahrerin des anderen Autos wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die EI18 ist derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Unfallstelle geschickt, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Sobald es neue Informationen gibt, werden wir darüber berichten. (AZ)