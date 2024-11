Unfall in der Monheimer Straße: Rentnerin schwer verletzt

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Mittwochabend in der Monheimer Straße in Neuburg gegeben. Ein Rettungshubschrauber brachte eine verletzte Person ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall in Neuburg: Seniorin lebensgefährlich verletzt

Nach ersten Informationen überquerte gegen 18 Uhr eine 84 Jahre alte Rentnerin mit ihrem Rollator die Straße kurz vor dem Berufsschulzentrum und wurde dabei vom Kleinwagen einer Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt erfasst. Die Seniorin aus der Ukraine wurde nach Angaben der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. (clst)