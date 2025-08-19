Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten: Motorradfahrer wird eingeklemmt

In der Nürnberger Straße in Lenting hat sich am Montag ein Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten ereignet. Ein Motorradfahrer ist dabei mittelschwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Gegen 16.30 Uhr fuhren eine 46-jährige Stammhamerin, ein 46-jähriger Postbote, ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Weißenburg und ein 20-jähriger Postbote hintereinander auf der Nürnberger Straße in nördlicher Richtung.

20-Jähriger erkennt die Situation zu spät und kann nicht mehr bremsen

An der Einmündung zur Alten Landstraße wollte die Stammhamerin nach links abbiegen, musste aufgrund des Gegenverkehrs allerdings vorher anhalten. Der 46-jährige Postbote und der Weißenburger bremsten ab und hielten hinter der 46-Jährigen an. Der 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr der Fahrzeugkolonne hinten auf. Dabei schob er den Motorradfahrer auf den nächsten Postwagen und diesen wiederum auf das Fahrzeug der 46-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde dabei zwischen den beiden Postwägen eingeklemmt. Er wurde mittelschwer verletzt mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Fahrer blieben unverletzt.

50.000 Euro Schaden bei Unfall in Lenting

An allen Fahrzeugen wurde jeweils das Heck und am Verursacherfahrzeug die Front stark beschädigt, das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Durch umherfliegende Teile der Unfallfahrzeuge wurde ein entgegenkommender Pkw einer 69-Jährigen getroffen und beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. (AZ)