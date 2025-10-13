Sekundenschlaf auf der A9: Lastwagen prallt gegen Leitplanke – und fährt weiter

Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer ist am Sonntagmorgen auf der A9 bei Schweitenkirchen nach einem Sekundenschlaf gegen die Leitplanke geprallt und anschließend einfach weitergefahren. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.

55-jähriger Kraftfahrer schläft am Steuer ein – Schaden von 20.000 Euro und Strafzahlung

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war der Mann gegen 6.38 Uhr in Richtung München auf der Autobahn unterwegs. Etwa eineinhalb Kilometer nach der Rastanlage Holledau kam er mit seinem Lastwagen nach rechts ab und streifte über mehrere Meter die Leitplanke. Mehr als zehn Leitplankenfelder sowie sein Lastwagen wurden dabei beschädigt. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Fahrer weiter bis zur Rastanlage Fürholzen West, wo ihn der Streckendienst der Autobahnmeisterei stellte. Der 55-jährige Lastwagenfahrer gab als Unfallgrund an, kurz eingeschlafen zu sein. Laut Fahrtenschreiber war er bereits seit dem Vortag rund achteinhalb Stunden unterwegs. Der Mann musste eine Strafzahlung von 1000 Euro zahlen, weil er übermüdet gefahren war. Gegen den ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (AZ)