Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Sekundenschlaf: A9 bei Schweitenkirchen – Lastwagenfahrer verursacht Unfall mit 20.000 Euro Schaden

Schweitenkirchen/Pfaffenhofen

Sekundenschlaf auf der A9: Lastwagen prallt gegen Leitplanke – und fährt weiter

Auf der A9 bei Schweitenkirchen schläft ein 55-jähriger Lastwagenfahrer kurz ein, prallt gegen die Leitplanke und räumt einige Leitplankenfelder ab.
    • |
    • |
    • |
    Auf der A9 bei Schweitenkirchen prallt ein Lastwagenfahrer nach einem Sekundenschlaf gegen die Leitplanke und fährt weiter.
    Auf der A9 bei Schweitenkirchen prallt ein Lastwagenfahrer nach einem Sekundenschlaf gegen die Leitplanke und fährt weiter. Foto: IMAGO, Bihlmayerfotografie (Symbolbild)

    Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer ist am Sonntagmorgen auf der A9 bei Schweitenkirchen nach einem Sekundenschlaf gegen die Leitplanke geprallt und anschließend einfach weitergefahren. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.

    55-jähriger Kraftfahrer schläft am Steuer ein – Schaden von 20.000 Euro und Strafzahlung

    Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war der Mann gegen 6.38 Uhr in Richtung München auf der Autobahn unterwegs. Etwa eineinhalb Kilometer nach der Rastanlage Holledau kam er mit seinem Lastwagen nach rechts ab und streifte über mehrere Meter die Leitplanke. Mehr als zehn Leitplankenfelder sowie sein Lastwagen wurden dabei beschädigt. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Fahrer weiter bis zur Rastanlage Fürholzen West, wo ihn der Streckendienst der Autobahnmeisterei stellte. Der 55-jährige Lastwagenfahrer gab als Unfallgrund an, kurz eingeschlafen zu sein. Laut Fahrtenschreiber war er bereits seit dem Vortag rund achteinhalb Stunden unterwegs. Der Mann musste eine Strafzahlung von 1000 Euro zahlen, weil er übermüdet gefahren war. Gegen den ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden