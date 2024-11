Auffahrunfall bei Mäharbeiten: Senior kracht in Unimog

Am Ortseingang von Ortlfing hat die Straßenmeisterei am Mittwochnachmittag Mäharbeiten durchgeführt. Der genutzte Unimog war neben der klassischen orangefarbenen Lackierung auch mit einer Warntafel und gelb leuchtenden Warnleuchten nach hinten abgesichert. Als ein 89-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis das Mähfahrzeug überholen wollte, blieb er mit der rechten Fahrzeugfront am Heckanbau hängen und beschädigte seinen Pkw erheblich.

Unfall in Ortlfing: Senior kollidiert beim Überholen mit Unimog

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei blieben bei dem Unfall unverletzt, der Unfallverursacher selbst zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neuburg gebracht. An dem Fahrzeug des Verursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 6500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Unimog entstand ein Sachschaden von geschätzt 5500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für rund zwei Stunden gesperrt. (AZ)