Festnahme: 78-Jähriger trickst Schockanrufer aus

Schockanrufer wollten einem 78-Jährigen aus Baar-Ebenhausen mit einer perfiden Masche viel Geld abknöpfen. Doch der Senior durchschaute den Trick und setzte sich mit der Polizei in Verbindung. Die konnte am Ende zwei Frauen festnehmen.

Am Mittwoch gab es mehrere Schockanrufe im Raum Ingolstadt

Wie es im Polizeibericht heißt, klingelte am Mittwoch bei mehreren Senioren rund um Ingolstadt das Telefon. Immer wieder hatte ihnen ein angeblicher Polizist erzählt, dass ein Angehöriger in einen schlimmen Unfall verwickelt sei und er nur durch die Zahlung einer Kaution dem Gefängnis entgehen könne. So war es auch bei dem Mann aus Baar-Ebenhausen der Fall.

Doch der handelte geistesgegenwärtig und ging zum Schein auf den Betrug ein. Stattdessen informierte er die Polizei und die echten Beamten gaben ihm Anweisungen, wie er sich zu verhalten habe. „Obwohl er sich in einer absoluten Ausnahmesituation befand, blieb der Mann ruhig und setzte alles umsichtig um“, berichtet die Polizei.

Die Betrüger wollten Gold von dem Mann aus Baar-Ebenhausen abholen

Als die Betrüger das geforderte Gold beim ihm zu Hause abholen wollten, konnte die Polizei zuerst eine 43-jährige Polin festnehmen. Eine 46-jährige Polin, die während der Übergabe im Auto wartete, flüchtete zunächst, konnte kurze Zeit später allerdings auf der A9 auf Höhe des Baarer Weihers gestoppt und ebenfalls festgenommen werden.

Beide Frauen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)