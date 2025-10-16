Wie der Seniorentreff Weichering das Dorfleben seit 30 Jahren bereichert

Das 25. Jubiläum des Seniorentreffs Weichering war Corona zum Opfer gefallen. Ausgiebig gefeiert wurde dafür am Mittwoch das 30-jährige Bestehen mit Sektempfang am Vormittag, schmackhaftem Mittagessen, selbstgebackenen Torten und buntem Jubiläumsprogramm bis in den späten Nachmittag.

Pfarrer Michael Heinrich, der sich den Senioren beim nächsten Termin am Mittwoch, 18. November, ausführlich vorstellen wird, hielt eine Andacht. Das Leben verglich er mit den Jahreszeiten. Nach arbeitsreichem Frühling und Sommer befänden sich die Senioren nun im Herbst des Lebens. Der unvermeidlich folgende Winter, sprich das Lebensende, werde gerne verdrängt, doch darauf folge der ewige Sommer.

Pfarrer Heinrich zieht Parallelen zur 30-jährigen Geschichte des Seniorentreffs Weichering

Von 30 Jahren Seniorentreff schlug er den Bogen zu Jesu‘ Taufe. „Mit 30 Jahren fing Jesus an zu wirken“, sagte Heinrich. Dem zehnköpfigen Seniorenteam dankte er für das große Engagement, das den Frauen zwar nicht immer gedankt werde, trotzdem sei es wichtig, sich für die Dorfgemeinschaft einzusetzen. Das Seniorenteam sei aus der Dorfgemeinschaft nicht wegzudenken, bekräftigte Bürgermeister Mack, der sehr gerne zum Seniorentreff kommt - ganz besonders im Advent. Vor allem lobte er die immer wieder neuen Angebote des Teams, das das Programm meist nach der Jahreszeit ausrichtet. So werden im Juni Ausflüge unternommen, im Juli steht die Radltour an, nach der Sommerpause folgen im Oktober und November informative Veranstaltungen, beispielsweise Vorträge zu medizinischen oder sozialen Themen, oder auch Betriebsbesichtigungen wie auf dem Hof von Martin Moosheimer, in der Zuckerfabrik in Rain oder auch mal ein Herbstfest. Die Faschingszeit wird natürlich für eine entsprechende Feier genutzt, in der Fastenzeit steht oft Besinnung an.

Alle Geburtstagskinder der vergangenen Monate erhielten ein Gläschen Sekt und natürlich wurde ihnen auch ein Ständchen gesungen. Foto: Andrea Hammerl

Höhepunkt des Jubiläumsprogramms war der Auftritt der beiden Wallfahrerinnen Zenzl (Franziska Kerner) und Kathl (Johanna Lautner), die einen heiteren Rückblick auf die Aktivitäten des Seniorentreffs gaben, während sie durch den gut besuchten Pfarrstadl zogen. Dabei riefen sie alle möglichen Heiligen an, wozu sie sich durch die Anwesenden inspirieren ließen, wenn ihren die Patrone auszugehen drohten. „Heilige…. Wer ist denn no da?“, fragte die Kathl da schon mal und sah sich suchend um. „Können die Senioren ihren Kaffee nicht zuhause trinken, wie wir zwei?“, fragte die eine und die andere konterte, es gäbe ja nicht nur Kaffee und Kuchen beim Seniorentreff. Das Wichtigste am Wallfahren, da waren sich die beiden einig, seien eine gute Einkehr sowie Kaffee und Kuchen. Wozu sie sich gleich bei Therese Mack einluden, die die Feier moderierte. Barbara Walter unterhielt mit ihrer Ziach, Martina Winter begleitete gemeinsam gesungene Lieder am Piano.

Seniorentreff Weichering: Zehn Frauen engagieren sich für das Dorfleben

Entstanden ist das Seniorenteam einst aus dem Arbeitskreis Soziales der Dorferneuerung, initiiert damals von Therese Mack, die bis 2011 die Leitung übernahm, und Luise Reinhard. Von zehn Gründungsmitgliedern sind noch vier aktiv, neben Mack sind das Hildegund Moosheimer, Franziska Kerner und Johanna Lautner. Aktuell sind zudem Angela Regensburger, Annemarie Ploner, Birgitt Schertl, Margarethe Rechner, Margarete Mattes und Martina Winter dabei. Jede bringe sich ihren Fähigkeiten nach ein, hatte Thomas Mack betont. So fungiert Kerner seit 2011 als Ansprechpartnerin, Lautner als „Finanzminister“, Regenburger ist für den Kaffee zuständig, Schertl fotografiert und fertigt Fotobücher an, Mattes kümmert sich um Texte, Rechner übernimmt den Fahrdienst, Moosheimer und Lautner organisieren Ausflüge.

Mit 55 Senioren überwiegend aus Weichering, aber auch aus Lichtenau, feierte das Seniorenteam: (von links) Martina Winter, Angela Regensburger, Annemarie Ploner, Therese Mack, Johanna Lautner, Birgitt Schertl, Franziska Kerner, Margarethe Rechner, Hildegund Moosheimer und Margarete Mattes. Foto: Andrea Hammerl

Der Seniorentreff findet immer am dritten Mittwoch des Monats von 14 bis 17 Uhr statt, das Team – zwischen 68 und 86 Jahre alt, würde sich sehr über jüngere Verstärkung freuen.