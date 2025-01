Silvesternacht in der Region um Neuburg bleibt friedlich

Das Jahr 2025 hat in Neuburg und dem Umland friedlich begonnen. Anders als an vielen anderen Orten Bayerns gab es in der Region 10 keine größeren Einsätze für Polizei und Feuerwehr, keine Verletzten durch Silvesterböller und nur kleinere Brände und Sachschäden. Auch das Böllerverbot in den Innenstädten sei eingehalten worden, melden die Behörden.

Neuburg erlebt friedlichen Jahreswechsel – Feuerwehrchef Markus Rieß lobt Vernunft

Für Neuburg und seine Stadtteile melden Polizei und Feuerwehr kaum Einsätze in der Silvesternacht. Lediglich eine Ruhestörung im Zusammenhang mit einer Silvesterfeier habe die Polizeibeamten etwas beschäftigt, da erst nach der zweiten Ermahnung durch die Ordnungshüter Ruhe einkehrte.

Auch für die Neuburger Feuerwehr war der Jahreswechsel „total entspannt“, wie Feuerwehrchef Markus Rieß auf Nachfrage sagt. Keine Brände, keine Böllerunfälle – im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern habe die Feuerwehr nicht einmal ausrücken müssen – weder vor dem Jahreswechsel noch in der Silvesternacht, sagt Rieß: „Vielleicht haben wir in den vergangenen Jahren einfach Glück. Vielleicht sind die Neuburger im Umgang mit Böllern aber auch etwas vernünftiger und vorsichtiger als anderswo.“

Auch im Stadtgebiet Ingolstadt blieb es vergleichsweise ruhig. Die Berufsfeuerwehr rückte in der Silvesternacht zu 13 kleineren Einsätzen aus. Mehrfach brannten vor allem im Süden von Ingolstadt Mülltonnen, Altkleidercontainer und Kartonagen, nachdem Silvesterkracher in deren Nähe explodiert waren. Auch eine Holzbank sowie ein Fahrrad hatten im Piusviertel Feuer gefangen. Größere Schäden oder Verletzte gab es nicht, durch das gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnten alle Einsätze schnell bewältigt werden.

Böller-Einsatz in Adelschlag: Mobile Toilette wegen Feuerwerkskörpern in Flammen

Ähnlich gestaltete sich die Lage im Landkreis Eichstätt, wo es in der Silvesternacht nach Angaben der Polizeiinspektion zu keinen größeren Sicherheitsstörungen kam. Im Großmehringer Ortsteil Demling ist gegen 1.40 Uhr eine Doppelgarage in Brand geraten. Dabei fing auch das geparkte Auto Feuer und weiteres Inventar wurde zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich Schätzungen zufolge auf 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Feuerwerkskörper unsachgemäß entsorgt und somit besteht ein Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

Bemerkenswert war zudem eine Sachbeschädigung in Adelschlag: Gegen 22.20 Uhr wurde ein 23 Jahre alter Spaziergänger in der Bahnhofstraße auf eine rauchende und leicht brennende mobile Toilette aufmerksam. Der junge Mann handelte schnell und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, welchen er von einem Anwohner bekam. Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass Unbekannte mehrere Feuerwerkskörper in der Toilette entzündeten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.