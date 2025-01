Hans Gramlich wird Ehrenmitglied beim SV Sinning

Traditionell traf sich der SV Sinning am Vorabend des Dreikönigtages zur Jahreshauptversammlung. Die Rückblicke waren vor allem vom 75-jährigen Vereinsjubiläum geprägt, welches Ende Juli an drei Tagen gebührend gefeiert wurde. Des Weiteren berichtete Vorstand Florian Schinagl, dass im Vorfeld des Vereinsjubiläums einiges an Arbeit anstand. So wurde z.B. die Heizungsanlage erneuert, die Duschen in den beiden Umkleidekabinen neu gefliest und auch im Außenbereich stand mit der Erneuerung des Zaunes, der Bau eines Unterstandes und dem Verputzen der Fassade der Gerätehalle einiges an Arbeit an. Der scheidende Abteilungsleiter Stefan Gastl konnte berichten, dass Mathias Weber auch in der kommenden Saison den SVS trainieren wird. Nach einer durchwachsenen Vorrunde hoffe er, dass in der Rückrunde noch ein bisschen Luft nach oben ist. Jugendleiter Fabian Habermeier berichtete, dass aufgrund mangelnder Jugendspieler immer mehr Vereine eine Spielgemeinschaft bilden müssen. Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Vereinen klappe aber sehr gut. Kassier Thomas Ruf berichtete von einem finanziell gesehen positiven Jahr 2024. Das gelungene Vereinsjubiläum füllte die Vereinskasse. Um auch künftig die gestiegenen Ausgaben kompensieren zu können, wurde von der Versammlung eine moderate Beitragserhöhung beschlossen. Im Anschluss gings an die Neuwahlen. Künftig wird der SV Sinning von Florian Schinagl und Marco Zach als Vorstand geleitet. Der bisherige Vorstand Christoph Gastl übernimmt künftig zusammen mit Niklas Lindberg die sportliche Leitung. Thomas Ruf leitet weiter die finanziellen Geschicke des Vereins. Als Schriftführer fungiert künftig Thomas Reichherzer. Zum Abschluss der Versammlung wurde Wolfgang Ruf und Hans Gramlich eine besondere Ehre zu Teil. Wolfgang Ruf wurde für sein langjähriges weit überdurchschnittliches Engagement bei Vereinsfesten geehrt. Hans Gramlich wurde für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Platzwart von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt

