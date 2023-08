Sinning

Schloss Sinning wird für mehrere Millionen Euro saniert

Plus Die Sanierung des Sinninger Schlosses wird teurer als veranschlagt. Das geht nicht ohne Fördermittel. Die kommen unter anderem von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Von Manfred Dittenhofer

Verfaulte Träger, marode Mauern, zugige Fensterstöcke. Die Generalsanierung, die das Sinninger Schloss gerade erfährt, ist dringend notwendig und beansprucht Schlossherr Julius Drossbach und die gesamte Familie Drossbach stark. Nicht nur deren Zeit und Arbeitskraft fließen in die Baustelle ein. Auch finanziell ist die Renovierung ein großer Happen. Die Gesamtkosten sind zwischenzeitlich von einmal veranschlagten 3,7 Millionen Euro auf 4,8 Millionen Euro gestiegen. Da tut die Finanzspritze der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Höhe von 100.000 Euro gut.

Wie wichtig das Schloss in Sinning ist, zeigt nicht nur diese Förderung. Auch Bund und Land beteiligen sich an den Kosten. Aus Berlin kommen 1,85 Millionen Euro. Mit den bayerischen Behörden und Ministerien verhandelt Julius Drossbach gerade um eine Aufstockung der Fördermittel und MdL Matthias Enghuber unterstützt ihn nach Kräften dabei. Die Teuerung vor allem der Materialien ist enorm. Dazu steigen die Zinsen. Das Projekt fordert die Eigentümer. Julius Drossbach, Landwirtschaftsingenieur, leistet viel in Eigenarbeit und greift bei der Vergabe der Arbeiten am liebsten auf die heimischen Firmen zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

