Neuburger Band kooperiert mit "Kronkorken Frank": Neue “Smokings” für die Stereons

Kronkorken und Zigarettenschachteln sind für die meisten wohl eher ein lästiges Beiprodukt des mehr oder minder häufigen Konsums. Für Frank Zeidler alias „Kronkorken Frank“ sind diese allerdings der Schlüssel zum großen Social-Media-Erfolg. Mit über 130.000 Kronkorken und Zigarettenschachteln beschmückt er sein Bernsteinzimmer im Keller und erntet auf TikTok und Co. unzählige Aufrufe. Damit, dass ausgerechnet die Band „Stereons“ aus Neuburg mit ihm eine Kooperation eingeht, hätte vor kurzer Zeit wohl niemand gerechnet.

Die Kooperation der Stereons mit „Kronkorken Frank“ beginnt mit einem Running Gag

Die skurrile Geschichte beginnt mit einem Running Gag, den Markus Samper, Bandmitglied am Keyboard, erklärt. „Rauchen ist die coolste Sache auf der Welt, die wir nie machen würden“, witzelt der Musiker. Aus diesem bandinternen Scherz entstand die Idee, ein Musikvideo in Zeidlers Zigarettenzimmer zu drehen, welches von Kopf bis Fuß mit Zigarettenschachteln beklebt ist. Prompt folgte eine Anfrage vom Management der Band, die Zeidler nur aufgrund der Namensähnlichkeit zwischen Neuburg und Nienburg ins Auge fiel.

Dieser würde nach eigenen Worten sehr viele Anfragen von diversen Medien hinsichtlich seines Kellerreichs bekommen, doch die Stereons hätten es ihm besonders angetan. Dass das Zigarettenzimmer leider ausgeräumt werden musste, da die Darstellung von Zigarettenschachteln gegen die Community-Richtlinien TikToks verstößt, erklärte Zeidler der Band und schlug prompt ein Gegenangebot vor: Zwei „maßangefertigte“ Anzüge für das Musikvideo, eine Hose, ein T-Shirt und ein Hut, beklebt mit über 1200 Zigarettenschachteln.

Stolz präsentiert Frank Zeidler die Anzugjacken, die er für die Stereons gestaltet hat. Foto: Zeidler

Der Deal war beschlossene Sache, und die Band machte sich auf den Weg nach Nienburg, um die Kleidung abzuholen. Das Musikvideo ist laut Samper momentan in der Planung, dazu werden die Unikate nach dem Dreh versteigert. Der Erlös geht an einen guten Zweck, Zeidler selbst nutzt seine Reichweite in den sozialen Netzwerken übrigens primär, um auf das Thema „häusliche Pflege von Angehörigen“ aufmerksam zu machen.

„Stereons“ empfinden die Zusammenarbeit mit „Kronkorken Frank“ als inspirierend

Für die Neuburger Stereons war der Austausch mit Zeidler inspirierend. Es verschaffte den Mitgliedern einen neuen Blickwinkel auf die Kunst im Allgemeinen, „eine perspektivische Weiterbildung“, nennt Samper das. Auch in Zukunft sind weitere Kooperationen zwischen der Band und dem Kult-Sammler geplant, ein Auftritt bei einem Nienburger Stadtfestival steht beispielsweise im Raum. Dazu veranstaltete Zeidler auf seinen Social-Media-Kanälen bereits eine Verlosung, in der signierte Stereons-Schallplatten zu gewinnen waren.