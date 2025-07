Wie werden Schloßfestgewänder gereinigt?

Während in der Neuburger Altstadt die letzten Spuren des Schloßfests langsam verschwunden sind, sind die Nachwehen andernorts jetzt erst richtig spürbar: zum Beispiel in der Wäscherei. Denn die teils prunkvollen, oft handgenähten Gewänder haben die vergangenen beiden Wochenenden ganz schön gelitten und brauchen jetzt die richtige Pflege, damit sie in zwei Jahren wieder zum Einsatz kommen können. Ein Besuch in der Wäscherei Stangelmayer, die schon seit 1949 in Neuburg ansässig ist.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schloßfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis