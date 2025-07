Acht Tipps für Urlaubserlebnisse im Nachbarlandkreis Pfaffenhofen

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und für viele stellt sich die Frage: Muss es wirklich die Fernreise sein? Der Nachbarlandkreis Pfaffenhofen an der Ilm bietet zahlreiche Möglichkeiten, Urlaubstage ganz entspannt in der Nähe der Heimat zu verbringen. Acht Tipps , wie sich der Sommer in der Region aktiv, erholsam und abwechslungsreich gestalten lässt.

1 Badevergügen an heißen Tagen

Erfrischung versprechen die zahlreichen Badegewässer und Freibäder der Region. Ob ein Sprung ins kühle Nass des Heideweihers, ein entspannter Badetag am Kreisweiher Feilenmoos oder Badespaß in den Freibädern in Pfaffenhofen, Wolnzach oder Vohburg – hier kommt jeder auf seine Kosten. Hier geht es zum Überblick über die Bademöglichkeiten.

2 Action auf dem Wasser

Für alle, die sportlich aktiv sein möchten, bietet die Wassersportanlage „Wake & Groove“ in Geisenfeld ideale Bedingungen zum Wakeboarden, Wasserskifahren oder für einen entspannten Tag am Sandstrand mit Beachclub-Atmosphäre.

3 Übernachten in luftiger Höhe

Ein besonderes Naturerlebnis wartet in Jetzendorf: Im „Baumhaus Oberbayern“ übernachten Gäste in fünf Metern Höhe direkt am See. Die außergewöhnliche Unterkunft bietet Komfort und Abenteuer gleichermaßen – ideal für alle, die dem Alltag für eine Nacht entfliehen möchten.

4 Radfahren durch vielfältige Landschaften

Der Landkreis ist durchzogen von gut ausgebauten Radwegen. Zahlreiche Thementouren führen durch Flusstäler, Hopfen- und Spargelfelder, vorbei an Sehenswürdigkeiten und Biergärten. Ob sportliche Tour oder gemütlicher Familienausflug – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

5 Wandern mit Ausblick

Naturbegeisterte finden im Landkreis zahlreiche Wanderwege, die durch abwechslungsreiche Landschaften führen. Ob kurze Rundtour oder ausgedehnter Tagesausflug – die Strecken bieten Ruhe, Erholung und immer wieder beeindruckende Ausblicke.

6 Kultur entdecken

Auch kulturell hat die Region viel zu bieten: Museen wie das Deutsche Hopfenmuseum in Wolnzach, das Kelten Römer Museum Manching oder das Museum Vohburg geben spannende Einblicke in regionale Geschichte, Brauchtum und Handwerk. Ein Überblick über die Museen im Landkreis Pfaffenhofen gibt es hier.

7 Regionale Genüsse erleben

Ein Besuch auf einem der vielen Wochenmärkte ist nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch eine Gelegenheit, direkt mit regionalen Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch zu kommen. Frische, saisonale Produkte und Spezialitäten laden zum Genießen ein.

8 Heidelbeeren selbst pflücken

Ein besonderes Sommerhighlight für Familien ist das Pflücken von Beeren am Feld. Die Erdbeersaison ist beendet, doch auf den Feldern zwischen Pfaffenhofen und Rohrbach oder im Feilenmoos können die Himbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren selbst geerntet werden – ein Erlebnis, das Natur und Genuss verbindet. Mehr Infos unter www.erdbeeren-holzner.de.

Info: Details zu den Tipps und Adressen unter http://erlebnisregion-pfaffenhofen.de