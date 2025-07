Seit einigen Wochen lädt es wieder zahlreiche Sonnenanbeter auf das oberste Parkdeck am Neuburger Hallenbad: Das Sonnendeck von Stefan Lindenthal. Jetzt geht es in den Endspurt und Lindenthal verrät, was ihm bisher besonders gefallen hat und was er sich für die letzten Öffnungstage wünscht.

