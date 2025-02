Frauengesundheit im Blick: Den Zyklus verstehen, das Wohlbefinden steigern

„Mir geht‘s nicht gut, ich hab‘ meine Tage.“ Ein Satz wie dieser fällt selten in der Öffentlichkeit. Die Menstruationsblutung ist etwas, über das man in der Regel nicht spricht. Und das, obwohl die Hälfte der Menschheit ein halbes Leben lang diesen Zyklus einmal im Monat durchlebt. So ist er bis heute mitunter auch für Frauen ein Vorgang, der im Detail unklar und manchmal sogar mysteriös ist. Oder wussten Sie, dass Frauen rund um ihren Eisprung einen stärkeren Geruchssinn haben können und dazu neigen, den kernigen Typ Mann zu bevorzugen?

Sophie Auernhammer wird sich in der Veranstaltungsreihe „Frauengesundheit“ des Gesundheitsamtes Neuburg dem Zyklus und seinen unterschiedlichen Phasen und Auswirkungen widmen. Die Sozialpädagogin ist auch zertifizierte Sensiplan-Beraterin und kann deshalb Frauen und Paare über die Methode der natürlichen Verhütung informieren.

Was gibt es über den Zyklus zu erfahren, das eine Frau noch nicht wissen könnte?

„Auch Frauen mit 40 wissen manchmal nicht, was genau im Körper abläuft“, sagt Sophie Auernhammer. Welche Phasen durchläuft der Zyklus? Warum wechselt die Stimmung? Wann ist der Eisprung? Die Referentin will Frauen erklären, was jeden Monat in ihrem Körper passiert und wie sie Signale richtig deuten können.

Zum regelmäßigen Zyklus gehören für manche Frauen leider auch regelmäßige Krämpfe. Gibt es dazu Lösungsvorschläge?

Fast jede Frau kennt sie, die prämenstruellen Symptome (PMS) wie etwa Bauchkrämpfe, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit oder Reizbarkeit. Etwa 75 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter haben zumindest gelegentlich entsprechende Beschwerden, etwa 20 bis 30 Prozent der Frauen sind in den Tagen vor den Tagen derart eingeschränkt, dass sie den Alltag nicht oder nur schwer bewältigen können.

Sophie Auernhammer wird erklären, warum das so ist und wie sich Frauen darauf einrichten können, indem sie ihren Alltag ihrem Zyklus anpassen. „Wenn ich weiß, dass ich rund um den Zeitpunkt des Eisprungs schlecht drauf bin, dann lege ich mir an diesen Tagen bewusst keine Termine“, empfiehlt sie. Genauso kann man produktive Phasen für sich gezielt nutzen. Individuelle Lösungen für Regelschmerzen oder Schlafstörungen wird es an diesem Tag nicht geben. Die Sozialpädagogin weiß jedoch, dass der Erfahrungsaustausch und die Erkenntnis, dass es anderen genauso geht, oft schon hilft.

Icon Vergrößern Sophie Auernhammer ist Sensiplan-Beraterin und kennt sich mit natürlicher Verhütung aus. Foto: privat Icon Schließen Schließen Sophie Auernhammer ist Sensiplan-Beraterin und kennt sich mit natürlicher Verhütung aus. Foto: privat

Wer seinen Zyklus genau kennt, weiß auch, wann die fruchtbaren Tage sind. Wird im Vortrag auch das Thema natürliche Verhütung angesprochen?

Ja. Frauen, die keine hormonellen Verhütungsmittel nehmen möchten oder können, haben wenig alternative Verhütungsmöglichkeiten. Eine Alternative bietet jedoch die Natürliche Familienplanung (NFP). Durch sie kann eine ebenso hohe Verhütungssicherheit erreicht werden wie mit hormonellen Verhütungsmitteln - sofern die Paare sich an die Regeln halten. Welche das sind, weiß Sophie Auernhammer als ausgebildete Sensiplan-Beraterin. Sie wird erklären, welche Körperzeichen sich im Laufe des Zyklus verändern und wie diese zu deuten sind. Der Sensiplan gilt derzeit als die sicherste Methode mit dem am besten evaluierten Regelwerk.

An wen richtet sich der Vortrag?

Der Workshop richtet sich an alle Mädchen und Frauen, die mehr über ihre versteckten körperlichen Abläufe erfahren möchten - sei es zur Verhütung, zum Kinderwunsch oder einfach zum besseren Verständnis des eigenen Körpers.

Termin: Der Vortrag „Mein Zyklus - mein Wissen: Erfahre mehr über deinen Körper und die Bedeutung seiner Zeichen“ findet am Donnerstag, 10. April, um 18.30 Uhr in der Volkshochschule Neuburg (Zimmer 209) und am Mittwoch, 4. Juni, um 18.30 Uhr in der VHS Schrobenhausen (Zimmer 104) statt. Anmeldung über die jeweilige VHS oder über www.neuburg-schrobenhausen.de (in das Suchfeld „Frauengesundheit“ eingeben).