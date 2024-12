Spannender Vortrag an der THI

Die Technische Hochschule Ingolstadt lädt zu einem Vortrag mit dem Thema „Wärmewende durch Solarkollektoren der nächsten Generation“ ein. Am Mittwoch, 4. Dezember um 18.30 Uhr, beleuchtet Thorsten Summ, Bereichsleiter für Gebäudeenergiesysteme am Institut für neue Energie-Systeme, die neusten Entwicklungen solarthermischer Technologien. Im Fokus des Vortrags steht die nächste Generation von Isoliergaskollektoren, die für den Einsatz in Wärmenetzen entwickelt wurden. Der Vortrag ist ein Teil der Ringvorlesung „Energie-Umwelt-Nachhaltigkeit“. Summ gibt auch einen Ausblick auf das Forschungsprojekt „STRAWBERRIES“, das die Zukunft der Solarenergie aufzeigt.

