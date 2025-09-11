Gemeinsam für mehr Sicherheit: Bauarbeiten für neue Integrierte Leitstelle gestartet

Mit dem Spatenstich beginnt nun offiziell der Bau des Gebäudes für die neue Leitstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung der Region Ingolstadt. Läuft alles nach Plan, wird die Rettungsleitstelle Anfang 2028 ihre Arbeit in dem Neubau aufnehmen.

Bauarbeiten für Integrierte Leitstelle in Wettstetten gestartet

„Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“, zitierte Peter von der Grün Willi Brandt bei der Zeremonie im Gewerbegebiet von Wettstetten. Der Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen begrüßte als Vorsitzender des Rettungsverbandes die zahlreichen Gäste auf der Baustelle. Uniformen von Feuerwehr, BRK, THW und Polizei überwogen die Anzugträger. Der Landrat ließ die Planungsphase noch einmal Revue passieren.

Ende 2021 erfolgte der Grundsatzbeschluss der Verbandsversammlung zum Erwerb eines Grundstücks für die Errichtung des Neubaus der lntegrierten Leitstelle. Nach einem Auswahlverfahren unter den angebotenen Grundstücken wurden die als geeignet angesehenen anschließend in einem Gutachten bewertet. Im November 2022 erfolgte die Entscheidung, das Grundstück in Wettstetten, Landkreis Eichstätt, zu erwerben. Bereits im Dezember 2023 wurden, nach den Vergabeverfahren, der Generalplaner und der IT-Fachplaner beauftragt. „Überraschende Kostensteigerung veranlassten uns, die Planung noch einmal zu überarbeiten“, so der Landrat.

Baukosten mussten um fünf Millionen Euro reduziert werden

Dies habe zu einer Reduzierung des Baukörpers und damit verbunden zu einer Verminderung der Baukosten um rund fünf Millionen Euro geführt, ohne die erforderliche Qualität und die notwendige Funktionalität der neuen Leitstelle zu beeinträchtigen. „Die genehmigte Kostenrechnung geht nun von Baukosten in Höhe von 23 Millionen Euro aus, wobei wir bisher bei den ausgeschriebenen Gewerken etwa 15 Prozent unter den Vorgaben liegen.“ Peter von der Grün dankte allen Beteiligten. Er sieht die neue Leitstelle mit der Digitalisierung von Funk und Alarmwesen für die nächsten Jahre, ja Jahrzehnte, gut aufgestellt. Nachdem auch der Landrat des Landkreises Eichstätt, Alexander Anetsberger, und der Bürgermeister von Wettstetten, Gerd Risch, ihre Grußworte gesprochen hatten, griffen sie zum Spaten. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Rohbau des dreigeschossigen Gebäudes Ende 2026 stehen. Dann wird die Einrichtung der umfangreichen Technik erfolgen. Nach einem Probelauf, der noch Ende 2027 erfolgen könnte, werden dann die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neue Leitstelle übernehmen.

Der Zweckverband hat einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer gewählt. Der 52-jährige Diplom-Betriebswirt Jürgen Grams aus Sandersdorf, Markt Altmannstein, hat sein Amt am 1. September angetreten und unterstützt künftig den Geschäftsführer Günther Griesche. Grams blickt auf langjährige Erfahrungen aus leitenden Funktionen zurück, unter anderem als Prokurist und kaufmännischer Leiter. Beruflich war er vor allem im automobilen Sektor tätig, mit Schwerpunkten in der Logistik-, Montage- und Fabrikplanung sowie in kaufmännisch-verwaltungstechnischen Bereichen.