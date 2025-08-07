Icon Menü
Spektakuläre Verfolgungsjagd: Ingolstädter ohne Führerschein raset mit 220 km/h

Neuburg

Spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei: Ingolstädter vor Amtsgericht angeklagt

Ein 30-Jähriger muss sich derzeit vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten. 2023 soll er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 Km/h geliefert haben.
Von Michael Kienastl
    Weder von der tschechischen noch der deutschen Polizei hat sich der Autofahrer anhalten lassen. (Symbolbild)
    Weder von der tschechischen noch der deutschen Polizei hat sich der Autofahrer anhalten lassen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Fall, der aktuell vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt wird, könnte auch aus dem Drehbuch eines Actionfilms stammen. Es geht um Flucht vor der Polizei, extrem hohe Geschwindigkeiten, einen Unfall und ein Ende im Flutgraben. Laut der Anklage soll für all das ein mittlerweile 30-jähriger Ingolstädter verantwortlich sein. Dazu kommt: Er hatte noch nie einen Führerschein und wurde trotzdem bereits vor der Tat mehrmals am Steuer eines Autos erwischt.

