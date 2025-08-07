Spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei: Ingolstädter vor Amtsgericht angeklagt

Ein Fall, der aktuell vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt wird, könnte auch aus dem Drehbuch eines Actionfilms stammen. Es geht um Flucht vor der Polizei, extrem hohe Geschwindigkeiten, einen Unfall und ein Ende im Flutgraben. Laut der Anklage soll für all das ein mittlerweile 30-jähriger Ingolstädter verantwortlich sein. Dazu kommt: Er hatte noch nie einen Führerschein und wurde trotzdem bereits vor der Tat mehrmals am Steuer eines Autos erwischt.

