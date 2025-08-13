Icon Menü
Tötungsversuch am Zeller Weiher: Quadfahrer überrollt Radfahrer

Neuburg

Tötungsversuch am Zeller Weiher: Mann flüchtet spektakulär mit Quad

Ein 43-jähriger Mann wurde am Zeller Weiher verletzt, als ein Quadfahrer ihn gezielt überrollte. Eine Frau, die ihn verfolgen wollte, landete mit ihrem Auto im Kiesweiher.
    Eine Frau hatte noch versucht, den Tatverdächtigen zu folgen. Sie verlor jedoch die Kontrolle über ihr Auto und landete in einem Kiesweiher.
    Eine Frau hatte noch versucht, den Tatverdächtigen zu folgen. Sie verlor jedoch die Kontrolle über ihr Auto und landete in einem Kiesweiher. Foto: David Sander

    In der vergangenen Nacht ist ein 43-Jähriger in der Nähe des Zeller Weihers vorsätzlich mehrmals von einem Quadfahrer überfahren und dabei mittelschwer verletzt worden. Der Tatverdächtige konnte laut Angaben der Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt.

    Der 43-Jährige befand sich demnach am späten Montagabend zusammen mit mehreren Personen bei einer Feier am Zeller Weiher bei Neuburg. Nachdem er gegen 0.55 Uhr mit seinem Fahrrad den Heimweg nach Karlshuld angetreten war, tauchte der 38-jährige Tatverdächtige, der zuvor bei der Party dabei war, plötzlich hinter ihm auf und touchierte ihn mit seinem Quad. Dadurch stürzte der Radfahrer zu Boden. In der Folge nahm der Tatverdächtige seinen Helm ab und schlug damit mehrmals auf ihn ein.

    Tötungsversuch bei Neuburg: Mann fuhr mit seinem Quad gezielt über das am Boden liegende Opfer

    Der 38-Jährige stieg danach wieder auf sein Fahrzeug und fuhr gezielt über den am Boden liegenden, bereits verletzten Bekannten. Die durch Hilferufe alarmierten Personen, die sich zuvor mit dem 43-Jährigen am Weiher befunden hatten, kamen dem nur wenige hundert Meter entfernten Mann zur Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige auf seinem Quad flüchtete. Das Opfer rlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und an den Beinen und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

    Die Verfolgerin landete mit ihrem Auto im Kiesweiher

    Eine Zeugin verfolgte den mutmaßlichen Täter noch mit ihrem Golf über den Moosweg, verlor jedoch in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich mit diesem in einem Kiesweiher. Sie konnte sich selbst befreien und wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Er wurde durch die Feuerwehr Karlshuld und die Wasserwacht Neuburg am Morgen geborgen.

    Der in Karlshuld wohnende Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung noch in der Nacht durch Beamte der PI Neuburg festgenommen werden. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

    Die Wasserwacht musste nahe Karlshuld ein Auto aus einem Weiher retten.
    Die Wasserwacht musste nahe Karlshuld ein Auto aus einem Weiher retten. Foto: David Sander

    Den bisherigen Ermittlungen zufolge bestand zwischen den beiden Männern eine Vorbeziehung. Zum Tatmotiv können noch keine Angaben gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eröffnete gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und prüft die weiteren Maßnahmen. (AZ)

