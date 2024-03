3. Liga

17:45 Uhr

Schluss mit Ausreden: FC Ingolstadt gastiert bei Jahn Regensburg

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat in den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt. Trainer Michael Köllner will nicht mehr mit der Vergangenheit hadern und fordert in Regensburg eine Steigerung.

Von Benjamin Sigmund

Michael Köllner würde aktuell gerne andere Fragen beantworten müssen. Doch nach den jüngsten Ergebnissen des FC Ingolstadt dreht sich derzeit viel um das Wort „Krise“. Nur ein Punkt gelang den Schanzern in den vergangenen vier Partien, die beiden jüngsten Heimspiele gingen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller verloren. Der elfte Platz ist die logische Konsequenz, der Aufstieg ist bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsrang und nur noch zehn zu absolvierenden Spielen in weite Ferne gerückt.

Ob es nun eine „Ergebniskrise“, eine „sportliche Krise“ oder eine Leistungsdelle ist, spielt Köllner dabei keine Rolle. „Das ist Wortklauberei“, meint der Trainer des FC Ingolstadt, der freilich mit der aktuellen Situation überhaupt nicht zufrieden ist. „Wir sind hinter den Erwartungen des Vereins, unserer Fans und vor allem hinter unseren eigenen, und das ist das Schlimmste“, sagt der 54-Jährige und fordert: „Also müssen wir den Arsch hochbringen, damit wir drei Punkte holen.“

