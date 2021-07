Rohleder hat weiter das Sagen

Während der 1. Vorsitzende bei den Neuwahlen in seinem Amt bestätigt wird, tritt sein Stellvertreter Thomas Kaeuffer nicht mehr an. Dessen Nachfolger ist Mirko Scheuermeyer. „SUP“ als neue Vereinssparte

Mit dem spektakulären Jubiläumsfilm von Axel Mölkner-Kappl im Hintergrund begrüßte der 1. Vorsitzende Gerhard Rohleder die Anwesenden zur ordentlichen Mitgliederversammlung des DRC Neuburg im Marstallfoyer. „Es war bei unserer gigantischen 100-Jahr-Feier 2019, als wir uns das letzte Mal alle gesehen haben“, so Rohleder.

Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Nach vielen Einschränkungen konnten die Jahre 2019 und 2020 rückblickend erörtert werden. Auch die Neuwahlen verzögerten sich um über ein Jahr. Alle Ämter wurden einstimmig besetzt. Der DRCN hat derzeit 650 Mitglieder, davon sind 124 jünger als 20 Jahre.

Schatzmeister Thomas Pellot sprach von einem Rekordjahr 2019 mit Umsätzen wie noch nie. Der vereinseigene Campingplatz wurde renoviert und zahlreiche Gäste besuchten das idyllische Plätzchen direkt an der Donau und dem Englischen Garten. „Ganz konträr verlief das Vereinsjahr 2020. Es kam etwas ganz Neues auf den Verein zu, nämlich Corona,“ so Pellots Worte. Es gab mehr Aus- als Eintritte. Die doppelte Vereinspauschale zur Förderung und Unterstützung des Sports tat dem Verein gut. Die Elektrik im Vereinsgebäude wurde neu verlegt und eine moderne Heizung inklusive Solartherme eingebaut. Mit dieser Solartechnik soll der Vereinsbetrieb CO2-neutral in die Zukunft gehen.

Lobende Worte fand der langjährige Kassenprüfer Xaver Heimisch: „Es macht Spaß, die super geführte Kasse des DRCN zu prüfen. 2019 war ein absolut beeindruckendes Jahr für den Verein. Die 100-Jahr-Feier war herausragend und hat Spuren hinterlassen – nicht nur im Verein, sondern über die Grenzen hinaus. Danke an die Vorstandschaft und das Organisationsteam.“ Nach 17 Jahren verabschiedete sich Heimisch von seinem verantwortungsvollen Posten. Als zweiter Kassenprüfer fungierte Jannis Rückel. Er beantragte die Entlastung der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses für 2019/2020. Diese wurde einstimmig erteilt.

Der Sportbetrieb war in der vergangenen Saison in allen Sparten des Vereins nur eingeschränkt möglich. Wildwasserwart Martin Heßlinger freute sich, dass das Programm in diesem Jahr mit 15 Fahrten wieder umfangreicher ausfallen konnte. Loisach, Ammer, Mangfall, obere Isar und Kössener Ache wurden bereits befahren. Saalach, Noce, Imster Schlucht und Ötz sind in Planung. Auch Anfängerkurse für Kinder und Erwachsene konnten wieder vermehrt angeboten werden.

Ganz besonders bedankte sich Heßlinger bei Edi Gernhardt, der sich seit mehr als 50 Jahren ehrenamtlich für den DRCN engagierte und vielen Kindern und Erwachsenen das Paddeln beibrachte. Erst kürzlich erhielt er dafür die Ehrenamtsmedaille des bayerischen Ministerpräsidenten.

Der Wettkampfsport wurde 2020 durch die Pandemie fast komplett lahmgelegt. Die Polo-Jugendmannschaft zeigte allerdings im Essener Grugabad beim deutschen Nachwuchspokal ihr Potenzial mit einem hervorragenden dritten Platz. Karl Goronzi und Erik Brey wurden vom Deutschen Kanuverband zu Lehrgängen der U21-Nationalmannschaft eingeladen. Leider hat es für beide Spieler nicht für eine Nominierung zur Europameisterschaft 2020 gereicht.

Die Herrenmannschaft will in dieser Saison bei der deutschen Meisterschaft am Essener Baldeneysee den Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern, während die Damen an gleicher Stelle in der Aufstiegsrunde zur Damen-Bundesliga starten.

Interim-Sportwart Jonas Egeler berichtete von einem totalen Regatta-Ausfall 2020 in Bayern. Die deutsche Marathon-Meisterschaft wurde erst im September ausgetragen. Vincent Hoiß sorgte mit dem Meistertitel im K1 der Schüler A für ein sensationelles Ergebnis. Das Wintertraining musste für fast alle Aktiven entfallen. Die Kadersportler durften selbstständig mit Ausnahmegenehmigung auf der Donau trainieren.

Für 2021 wurden in Bayern bis auf die Meisterschaften ebenfalls alle Wettkämpfe gestrichen. Überregional glänzten bei der süddeutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaft der Jugend Vincent Hoiß mit den Vizemeistertiteln im Kajak-Einer über 1000 und 5000 Meter sowie David Müller mit dem dritten Platz im Langstrecken-Zweier. Simon Hoiß holte bei den Junioren im K2 über 500 und 1000 Meter die süddeutschen Vizemeistertitel.

Als neue Sparte im Verein wird ab diesem Jahr die Trendsportart SUP (Stand-Up-Paddling) integriert. Thiemo Färber gab erste Einblicke und will Schnupperkurse für Vereinsmitglieder anbieten.

Thomas Kaeuffer (2. Vorsitzender), Monika Fricke (Schriftführerin), Markus Zagel (Vergnügungswart) und Bernd Stöckl (Wanderwart), die sich viele Jahre für den DRCN engagierten, stellten sich nicht mehr zur Wahl.