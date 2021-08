Daniel Karpati holt sich den Titel

Zehn Jugendliche nehmen an Turnier teil. Enge Entscheidungen in den Gruppen

Zehn Jugendliche haben in zwei 5er-Gruppen vor dem Bücherturm um den Titel zum Freiluftschachmeister 2021 gekämpft. Das Finale gewann Daniel Karpati gegen Constantin Schwienheer.

In der Gruppe A setzte sich zuvor Constantin Schwienheer mit vier Siegen klar durch. Der zweite Platz ging aufgrund des direkten Vergleichs an Sarah Winkler, die wie Tarik Seidel zwei Siegpunkte erzielte. Den vierten Platz erreichte Lukas Neumann, der als Jüngster in der Gruppe zum ersten Mal die großen Figuren auf dem Freiluftschachfeld manövrieren musste. Den fünften Platz belegte ebenfalls mit einem Siegpunkt Jona Blezinger. Die Gruppe B dominierte Daniel Karpati, der alle vier Spiele souverän gewann. Der zweite Platz musste durch direkten Vergleich vergeben werden. Davon profitierte Tobias Kastner, der bei seiner ersten Teilnahme mit zwei Siegpunkten ins Halbfinale vorrückte. Das Nachsehen hatte Benjamin Li mit ebenfalls zwei Siegpunkten. Platz vier ging an Tobias Ferschel und Platz fünf an Aaron Blezinger, beide mit einem Siegpunkt. Das Halbfinale gewannen die Gruppenersten klar, sodass die Gruppenzweiten das Spiel um Platz drei bestritten. Dieses dominierte Sarah Winkler und gewann mit deutlichem Materialplus. Das Finale stand im Zeichen von Daniel Karpati, der aus der Eröffnung heraus mit den schwarzen Figuren schon eine Leichtfigur in Führung lag und diesen Vorsprung immer weiter bis zum Sieg gegen Constantin Schwienheer ausbauen konnte.

Sportreferentin Sabine Schneider übernahm die Ehrung der Sieger, die sich über die drei Geldpreise der Stadt Neuburg an der Donau freuen durften. Außerdem erhielten alle Teilnehmer eine Tageskarte für die städtischen Bäder.