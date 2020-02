vor 37 Min.

Trainer bilden sich weiter

Freude nach getaner Arbeit: Die Lehrgangsteilnehmer der Trainerfortbildung in Neuburg bekamen die neue Prüfungsverordnung anschaulich erklärt und präsentiert.

Gemeinsam mit den befreundeten Vereinen aus Burgheim und Böhmfeld findet beim KC Neuburg eine Fortbildung statt. Die neue Prüfungsverordnung steht im Mittelpunkt

Von Stephan Lange

Unter der Leitung von Josef Ries (6. DAN Shotokan Karate), 1. DAN Kyusho Jitsu und Stephan Lange (5. DAN Shotokan Karate) fand ein Trainer-Meeting beim Karate-Club Neuburg mit den Übungsleitern der befreundeten Vereine aus Böhmfeld und Burgheim statt.

Themenschwerpunkt war die neue Prüfungsverordnung des Deutschen Karate-Verbands (DKV), die seit 1. Januar gültig ist. Ziel des Workshops war es, die Inhalte mit deren möglichen Interpretations-Möglichkeiten für die Schüler zu vereinheitlichen, um eine mögliche Verwirrung des Prüflings zu vermeiden. Das Prüfungsprogramm besteht aus vier Säulen.

Die Grundschule (Kihon) vermittelt dem Schüler die Grundtechniken und Stände des Karates. Durch das Erlernen der Techniken wird dem Schüler Kraft, Beweglichkeit, Rhythmus und Konzentration vermittelt. Das Kihon ist sozusagen das „Fitnessstudio“ des Karatekas.

Die Kata sind Bewegungsfolgen gegen acht imaginäre Gegner. Sie ist das Kernstück in den Kampfkünsten. Dessen Wurzeln gehen Jahrhunderte zurück. Früher konnten viele Menschen nicht schreiben und lesen. Deshalb versuchte man, die unterschiedlichen Kampfsituationen in diesen Bewegungsformen zu archivieren. Im Laufe der Zeit kamen noch gesundheitliche Aspekt dazu (Lehre der Vitalpunkte). Die Vitalpunkte konnten so beim Kämpfen positiv sowie im Ernstfall negativ stimuliert werden.

Der Kampf (Kumite) bringt dem Schüler richtige Distanz, Timing und Reaktionsvermögen bei. Nach jahrelangem Training wird aus dem Reagieren ein natürlicher Reflex, mit dem komplexe Bewegungen im Kampf umgesetzt werden können.

Die letzte Säule im Karate ist das Anwenden der Kata (Bunkai). Hier erlernt der Schüler die Selbstverteidigung gegen mehrere Gegner und alle Aspekte der Kampfkunst vereinen sich.

