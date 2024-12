Video: Die Miami HEAT Dancers aus der NBA stellen sich vor

Sie zählen zweifelsohne zu den absoluten Highlights bei einer Partie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA: die jeweiligen professionellen Tanzgruppen. Sowohl in den Auszeiten als auch Halbzeitpausen heizen diese den Zuschauern mit ihren spektakulären Vorstellungen mächtig ein.

Zum Besten, was die die NBA dabei zu bieten hat, gehören ohne Zweifel die Miami HEAT Dancers. In unserem Video spricht die langjährige Direktorin Natalia Gonzalez darüber, wie man überhaupt ein Miami HEAT Dancer wird, wie oft diese trainieren, wie viele unterschiedliche Darbietungen es in deren Repertoire gibt und welche Aktivitäten des Team außerhalb der NBA bestreitet. Darüber hinaus stellen sich die Miami HEAT DANCERS persönlich vor und liefern eine beeindruckende Performance beim Match gegen die Toronto Raptors.