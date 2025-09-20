NR-Teamcheck: Ein „unerklärliches Laufwunder“ bei der SG Oberhausen/Sinning

Es ist eine Premiere: Erstmals gehen der TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning in dieser Saison gemeinsam als SG Oberhausen/Sinning in der Fußball-A-Klasse Neuburg auf Tore- und Punktejagd. Der Start ist dabei überaus gelungen. Mit neun Punkten aus den ersten vier Partien kann man im SG-Lager wahrlich zufrieden sein. In unserer Serie „NR-Teamcheck“ stellt Kapitän Luis Ball die „neue“ Truppe etwas genauer vor und verrät dabei auch das eine oder andere Geheimnis.

