Beim „NR-Teamcheck“ stellt Kapitän Luis Ball die SG Oberhausen/Sinning vor

Fußball-NR-Teamcheck

NR-Teamcheck: Ein „unerklärliches Laufwunder“ bei der SG Oberhausen/Sinning

In einer neuen Auflage des „NR-Teamchecks“ ist diesmal die „neue“ Truppe des A-Klassisten SG Oberhausen/Sinning dran. Kapitän Luis Ball verrät unter anderem, welcher Akteur der aktuelle „Zahlmeister“ ist.
Von Max Neff
    Sorgt in der Mannschaftskabine der SG Oberhausen/Sinning als Kabinen-DJ für den richtigen Sound: Mittelfeld-Akteur Manuel Sigl (rechts).
    Sorgt in der Mannschaftskabine der SG Oberhausen/Sinning als Kabinen-DJ für den richtigen Sound: Mittelfeld-Akteur Manuel Sigl (rechts). Foto: Daniel Worsch

    Es ist eine Premiere: Erstmals gehen der TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning in dieser Saison gemeinsam als SG Oberhausen/Sinning in der Fußball-A-Klasse Neuburg auf Tore- und Punktejagd. Der Start ist dabei überaus gelungen. Mit neun Punkten aus den ersten vier Partien kann man im SG-Lager wahrlich zufrieden sein. In unserer Serie „NR-Teamcheck“ stellt Kapitän Luis Ball die „neue“ Truppe etwas genauer vor und verrät dabei auch das eine oder andere Geheimnis.

