NR-Teamcheck: Beim TSV Burgheim spielt Team-DJ Paul Niemann Malle-Hits im Training

Mit großen Ambitionen ging der TSV Burgheim nach dem Abstieg aus der Kreisliga in die neue Kreisklassen-Saison. Der Start gelang dabei durchaus: Nach fünf Partien stehen vier Siege einer Niederlage gegenüber. Der TSV belegt aktuell den ersten Tabellenplatz. In unserer Serie „NR-Teamcheck“ stellt Kapitän Markus Frey die Mannschaft vor und verrät uns das ein oder andere Geheimnis.

1. Unser Strafenkatalog: „Wir wurden in dieser Saison etwas strenger und kontrollieren die Strafen mehr. Insgesamt unterscheiden sich die Strafen kaum von anderen Vereinen. Am liebsten bezahlen unsere Spieler wohl für gelbe Karten und ‚Tunnler‘ im Training. Das Ganze wird für einen Mannschaftsurlaub angespart.“

2. Unser Zahlmeister: „Am meisten muss unser Stürmer Lukas Biber blechen. Er zahlt nahezu jeden Spieltag wegen einer gelben Karte wegen Meckerns. Er diskutiert sehr gerne und ist mit vielen Entscheidungen (auch richtigen) oftmals nicht einverstanden.“

3. Unser Edeltechniker: „Das sollte Marco Rechenauer sein. Ich kenne kaum einen Fußballer, der die Bälle so gut festmachen kann. Auch technisch ist unsere Nummer Sieben sehr begabt.“

4. Unser harter Hund: „Florin Horoba kennt keine Schmerzen und scheut keinen Zweikampf. Ich glaube da kommen oftmals die rumänischen Gene bei ihm heraus. Bei ihm weiß man, dass er nirgends zurückzieht und ich will nicht sein Gegenspieler sein.“

5. Unser Trainingsfaulster/fleißigster: „Wenn ich einen Faulsten nennen müsste, wäre es Lukas Biber der aufgrund seines Wohnortes in München nicht immer anwesend sein kann. Ansonsten haben wir kaum Trainingsfaule im Team. Dagegen trifft man Philipp Stadler oftmals bereits vor dem Training auf dem Platz an.“

6. Unser Laufwunder: „Niklas Mai kannst du ewig laufen lassen. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass er jünger ist. Aber technisch ist er auch sehr begabt und hilft uns auch läuferisch natürlich innerhalb der Mannschaft weiter.“

7. Unser Kabinen-DJ: „Paul Niemann versorgt uns unter der Woche im Training mit Malle-Hits. Dadurch bleibt auch die Stimmung nach den Einheiten immer super. An Spieltagen hat der Daniel Brinduse die Musik in der Hand und spielt da immer eine alteingesessene Playlist ab.“

8. Unsere Betreuer: „Wir werden soweit es immer möglich ist von Sebastian Koppold betreut. Neben seinem Beruf ist er immer für uns da und hilft uns mit allen möglichen Sachen aus. Da sind wir alle ihm sehr dankbar für sein Engagement. Falls er beruflich eingebunden ist, teilen wir unsere Mannschaft in Schichten ein, um alle Aufgaben zu übernehmen.“

9. Unser Saisonziel: „Wir wollen weiterhin oben mitspielen und an unseren Saisonstart anknüpfen. So früh in der Saison kann man noch keine größeren Ziele ausrufen. Wir wollen einfach so weiter spielen, wie wir begonnen haben.“

10. Unser letztes Spiel gegen den SV Steingriff: „Bis zur 70. Minute haben wir eine solide Partie gespielt und lagen verdient mit drei Toren in Führung. Dann mussten wir in den letzten fünf Minuten zwei unnötige Gegentreffer einstecken und haben es nochmal spannend gemacht. Insgesamt haben wir drei weiter Zähler eingefahren und sind damit zufrieden.“

11. Unser kommendes Spiel gegen den SV Bertoldsheim: „Bertoldsheim musste bereits hohe Niederlagen einstecken. Dennoch glauben wir, dass uns ein qualitativer Gegner auf dem Platz gegenüberstehen wird. Wir wollen jedoch auf unserem Weinfest danach einen Sieg feiern.“