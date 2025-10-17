Landesliga Südwest: Benedikt Bottenschein und der FCE wollen die „Tormaschine“ stoppen

Dass eine gute, aber eben nicht sehr gute Leistung in der Landesliga dazu führen kann, dass man am Ende mit leeren Händen da steht - diese Erfahrung musste der FC Ehekirchen beim jüngsten Gastspiel in Sonthofen (1:2) machen. Diesen Eindruck bestätigt auch Abwehrspieler Benedikt Bottenschein: „Wenn wir in dieser Liga Punkte einfahren wollen, müssen wir an unser Leistungsmaximum kommen. Im Spiel gegen den Ball, gerade was Aggressivität und Griffigkeit anbelangt, haben wir es zwar ordentlich gemacht. Aber eben nicht auf dem Level, wie wir es eine Woche zuvor gegen Illertissen getan haben. Diese wenigen Prozente können dann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden, vor allem gegen eine abgezockte Mannschaft wie Sonthofen.“

Im Vergleich zur Startphase der Saison, als man deutliche Pleiten (1:5 gegen Aindling, 1:5 in Niedersonthofen oder 0:5 in Dachau) verkraften musste, scheint der FCE mittlerweile deutlich gefestigter. Gegen Schwergewichte wie Schwabmünchen und Sonthofen hielt man gut mit, Memmingen II und Illertissen II konnten jeweils besiegt werden. „Ich denke, es ist ein Stück weit normal, dass eine junge Mannschaft mit einem neuen Trainerteam seine Zeit benötigt. Inzwischen haben sich gewisse Abläufe etabliert und die Trainer konnten uns ihre Spielidee sehr gut vermitteln. Den Fokus haben wir vorwiegend auf eine stabile Defensive gelegt, aus der heraus wir Spiele länger offen halten können“, schildert Bottenschein.

Wiedersehen mit einem „alten Bekannten“

Wirft man einen Blick auf den Spielplan, dürfte eine sattelfeste Abwehrreihe auch am Sonntag (16 Uhr) Grundvoraussetzung sein, wenn man im Heimspiel gegen die zweitbeste Offensive der Liga, den FSV Pfaffenhofen, etwas Zählbares einfahren möchte. Die Truppe um Angreifer Gabriel Hasenbichler, der in Ehekirchen bestens bekannt sein sollte und den Ex-Rainer Michael Senger, traf bereits 39 Mal ins Schwarze und steht auf Platz drei. Es wartet also ein hartes Stück Arbeit auf Bottenschein und seine Abwehrkollegen, was den 24-Jährigen jedoch keineswegs in Angst verfallen lässt: „Pfaffenhofen hat eine brutale Mannschaft mit sehr viel individueller Qualität. Zu Hause fühlen wir uns jedoch sehr wohl und können jedem Gegner wehtun.“

Inklusive dieser Partie stehen noch zwei Spieltage auf dem Programm, ehe die Hinrunde bereits abgeschlossen ist. Kein schlechter Zeitpunkt also für ein Zwischenfazit. „Ich bin der Meinung, dass eine kontinuierliche Steigerung zu spüren ist. Wenn wir die Klasse halten wollen, liegt noch ein großer Berg Arbeit vor uns. Dennoch bin ich positiv gestimmt, dass wir das packen können“, meint Bottenschein.