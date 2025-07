Donaumoos-Wanderpokal: Letztjähriges Finale steigt bereits am Freitag

Über die Wertigkeit, Wichtigkeit sowie den Modus des Fußball-Donaumoos-Wanderpokals wird bereits seit vielen Jahren diskutiert. Fakt ist: Seinen Reiz hat diese traditionsreiche Veranstaltung dennoch nicht verloren. Nachdem die Reserve-Teams in der vergangenen Woche mit der TSG Untermaxfeld ihren Sieger ermittelt haben, steigen nun ab Freitag auch die ersten Mannschaften in das Geschehen ein. Die mittlerweile 74. Auflage findet in diesem Jahr auf dem Sportgelände des BSV Berg im Gau statt.

