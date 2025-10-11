NR-Teamcheck: Die „Geheimnisse“ des VfR Neuburg II

Mit zehn Punkten aus den ersten sieben Begegnungen ist die zweite Vertretung des VfR Neuburg eher durchwachsen in die neue Saison der Fußball-A-Klasse Neuburg gestartet. Am vergangenen Wochenende kamen die Lila-Weißen im Heimspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim II „nur“ zu einem 1:1-Unentschieden, wobei Kapitän Michael Roßkopf den Hausherren mit seinem Treffer in der 89. Minute zumindest noch einen Zähler rettete. In unserem „NR-Teamcheck“ stellt der VfR-Spielführer seine Truppe etwas genauer vor und verrät dabei auch das eine oder andere Geheimnis.

1. Unser Strafenkatalog: „Auch wir haben seit kurzer Zeit eine Strafe für falsche Einwürfe eingeführt. Die sind einfach nervig und vermeidbar. Glücklicherweise hat das gefruchtet und die ‚Fehlwürfe‘ haben deutlich abgenommen. Ansonsten gibt es bei uns nichts, was ich als besonders bezeichnen würde.“

2. Unser Zahlmeister: „Mohammad Jalalzada musste bisher am meisten in die Mannschaftskasse zahlen. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass er im Sommer neu zu uns gekommen ist und somit ein Einstand fällig wurde. Außerdem hatte er kürzlich Geburtstag und auch noch einige kleinere Strafen vorzuweisen.“

3. Unser Edeltechniker: „Da würde ich Luis Frohmajer nennen. Berufsbedingt kann er leider nicht allzu oft spielen, doch ist er jedes Mal eine Bereicherung für unser Team. Er ist ein exzellenter Fußballer und auch technisch sehr versiert.“

4. Unser harter Hund: „Markus Imrich. Auf seiner Position als „Sechser“ führt er natürlicherweise viele Zweikämpfe. Dabei kann er sowohl einstecken als auch gut und gerne mal etwas austeilen.“

5. Unser Trainingsfaulster/fleißigster: „Wir haben einen recht großen Kern an Spielern, die hin und wieder fehlen. Es ist also schwer, einen Einzelnen als Trainingsfaulsten hervorzuheben. Der Fleißigste ist Almir Ljuca.“

6 .Unser Laufwunder: „Unsere Doppelsechs Markus Imrich und Luis Frohmajer spult sonntags die meisten Kilometer ab.“

7. Unser Kabinen-DJ: „So richtig festgelegt haben wir das nicht. Tom Kaufhold verbindet sich beispielsweise regelmäßig mit der Box. Er legt dann meist Deutsch-Rap auf. Vor Spielen übernimmt unser Coach Mathias Weber diese Aufgabe oft selbst. Es läuft dann oft Linkin Park, was sich sehr gut als Motivationsmusik eignet.“

8. Unser Betreuer: „Wir haben als zweite Mannschaft keinen eigenen Betreuer. Bei Heimspielen unterstützt uns meistens Jonas Heiß, der eigentlich für die erste Mannschaft zuständig ist.“

9. Saisonziel: „Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen wollen. Daran hat sich prinzipiell auch nichts geändert. Durch die letzten beiden Partien sind wir jedoch leider etwas von unserem Kurs abgekommen.“

10. Unser vergangenes Match gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim II: „Mit dieser Leistung können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Das Ziel war, daheim zu gewinnen. Wir haben aber sehr schlecht gespielt und müssen uns glücklich schätzen, dass uns überhaupt noch der Ausgleichstreffer gelungen ist.“

11. Unser kommendes Spiel gegen Klingsmoos/Pöttmes II (Sonntag, 13 Uhr): „Nachdem wir in dieser Saison auswärts noch gar nicht gewinnen konnten, wollen wir das an diesem Spieltag unbedingt ändern. Keinesfalls sollten wir den Gegner unterschätzen. Doch wir haben uns fest vorgenommen, drei Punkte in der Fremde einzufahren, um nach einer zuletzt schwächeren Phase wieder Fahrt aufzunehmen.“

Die Partien der A-Klasse Neuburg im Überblick : Eröffnet wird der achte Spieltag bereits am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Duell zwischen der DJK Langenmosen und dem SV Waidhofen II. Ab 16 Uhr muss dann der SV Grasheim bei der DJK Brunnen Farbe bekennen. Am Sonntag (13 Uhr) möchte der SV Weichering mit einem Sieg beim BSV Berg im Gau II weiter ganz oben dran bleiben, während es ab 15 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Zell/Bruck und SV Wagenhofen kommt. Ein Stadtderby bestreiten die SpVgg Joshofen-Bergheim II und der BSV Neuburg, während Spitzenreiter SG Oberhausen/Sinning beim SC Feldkirchen als klarer Favorit ins Rennen geht.